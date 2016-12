Siria, Gentiloni: no a via militare

Al vertice di Vienna "non si sono superate le differenze, ma si è convenuto sul punto che la via non è militare, ma di una transizione politica che per noi porti all'uscita di Assad, un processo che inevitabilmente andrà in quella direzione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni al termine della riunione in cui Stati Uniti, Russia, Iran, Arabia Saudita ed Egitto hanno discusso della situazione in Siria.