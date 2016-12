Siria, Gentiloni: "La situazione resta altamente drammatica"

"La situazione in Siria resta altamente drammatica". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni. "Ci sono zone in cui non è consentito l'accesso a convogli militari; di queste, 13 sono controllate dal regime, tre dalle forze di opposizione che combattono il regime e una da Daesh - ha spiegato in commissione Affari Difesa-Esteri al Senato -. Non c'è accesso a queste aree. Sul piano umanitario è un impegno molto difficile".