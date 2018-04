Siria, Gentiloni: "Dall'Italia non sono partite azioni belliche"

L'azione di questa notte contro la Siria è stata una risposta "motivata dall'uso di armi chimiche". Lo dice il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, chiarendo che "dall'Italia non sono partite azioni belliche" e avvertendo che l'intervento, "circoscritto e mirato a colpire le armi chimiche", "non può e non deve essere l'inizio di un'escalation".