Siria, Gb: via libera governo ad agire con gli Usa e la Francia

Il Consiglio di gabinetto britannico ha dato il via libera al premier Theresa May a continuare a coordinarsi con Usa e Francia per un'azione militare in Siria. Lo si legge in una nota diffusa da Downing Street secondo la quale i ministri hanno concordato di "dissuadere il regime" di Bashar Al Assad "dall'ulteriore uso di armi chimiche". Al momento non vi è tuttavia alcuna indicazione sui tempi del possibile attacco.