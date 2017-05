Siria, Francia: c'è Damasco dietro l'attacco chimico con gas Sarin

Il regime di Damasco "è responsabile dell'attacco chimico del 4 aprile" contro la città di Khan Sheikhun in Siria. "Non ci sono dubbi sull'utilizzo di gas Sarin - ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Marc Ayrault - e non ci sono dubbi neppure sulla responsabilità del regime siriano, tenendo conto del procedimento di fabbricazione dell'arma chimica". L'attacco ha provocato oltre 80 morti.