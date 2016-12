Siria, fonti: "Padre Dall'Oglio è ancora vivo in un carcere dell'Isis"

18:11 - Padre Paolo Dall'Oglio è vivo e si trova in un carcere dell'Isis tra Raqqa e Aleppo, nel nord della Siria. Lo hanno detto fonti attendibili di Raqqa, interpellate dall'Ansa. La notizia sarebbe stata confermata da un ex detenuto nella prigione, liberato due settimane fa. L'uomo ha affermato di aver sentito dai suoi carcerieri che Dall'Oglio è stato trasferito nella prigione di Tabqa, al confine tra la regione di Raqqa e quella di Aleppo.

Anche il presidente dell'Osservatorio siriano per i Diritti umani, Rami Abdel Rahaman, ha confermato la "voce" su Dall'Oglio, affermando al contempo di "non avere alcuna notizia" riguardo le due giovani italiane Vanessa Marzullo e Greta Ramelli, rapite anche loro in Siria quasi sei mesi fa mentre seguivano progetti umanitari ad Aleppo. "Abbiamo inoltrato da tempo la richiesta di una prova ai suoi rapitori - ha dichiarato Rahaman - ad esempio un video del religioso, ma non ci è mai stato consegnato alcunché".



Gentiloni: "Non possiamo confermare" - "Purtroppo non sembra che ci siano conferme a queste notizie. Lo ha detto il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni a Rainews24 in riferimento alle "notizie" su padre Dall'Oglio giunte dalla Siria. "Non abbiamo la possibilità di confermare", ha aggiunto.