Siria, esplode mina nascosta dall'Isis: morti almeno quattro bambini

Sono almeno quattro i bambini morti e sei quelli rimasti feriti in Siria per l'esplosione di una mina collocata da combattenti dello Stato islamico alle porte di Kobane, nel nord del Paese e vicino alla frontiera con la Turchia. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani, spiegando che la mina era stata messa diversi mesi fa in questa zona teatro di pesanti combattimenti fra jihadisti e curdi siriani.