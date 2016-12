Siria,Erdogan: no tregua per curdi

I curdi siriani Pyd e Ypg devono essere esclusi dal cessate il fuoco che dovrebbe iniziare sabato in Siria, esattamente come l'Isis. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "In linea di principio - ha aggiunto - sosteniamo un cessate il fuoco che permetta ai siriani di respirare". Erdogan ha però espresso preoccupazione perché "questo accordo fornisce un chiaro aiuto al regime di Assad" e potrebbe quindi portare a "nuove tragedie".