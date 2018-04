Siria, Erdogan: "Cooperazione con la Russia contro i terroristi"

Il presidente turco Recep Erdogan

"La Siria non può essere lasciata a organizzazioni terroristiche come Daesh (l'Isis) e Ypg/Pkk/Pyd (curdi)" e "per questo continueremo la nostra cooperazione" con la Russia. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in una conferenza stampa congiunta con Vladimir Putin ad Ankara. Nelle prossime ore i due capi di Stato si riuniranno sempre ad Ankara con quello iraniano Hassan Rohani per il secondo vertice dei leader del processo di Astana.