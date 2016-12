Siria e lotta all'Isis, Putin: l'America ha il cervello in pappa

Gli Stati Uniti non condividono le informazioni dell'intelligence russa sugli obiettivi da colpire in Siria. Ciò ha fatto irritare Vladimir Putin, che non ha risparmiato dure critiche contro Washington: "Credo - ha affermato - che alcuni nostri partner semplicemente abbiano il cervello in pappa". Il capo del Cremlino ha bacchettato "la nuova strategia Usa di aumentare la fornitura di armi ai ribelli" poiché "possono finire nelle mani dell'Isis".

"Ci siamo rivolti a loro e abbiamo chiesto 'fateci sapere i bersagli che voi considerate al 100% terroristici'", ha spiegato Putin davanti al parterre anche internazionale del forum economico Vtb.



"'No, non siamo pronti a questo', è stata la risposta. Allora abbiamo pensato e abbiamo fatto un'altra domanda: diteci dove non dobbiamo colpire. Non abbiamo ricevuto alcuna risposta", ha proseguito il presidente russo. "Ma come è possibile lavorare insieme? Cosa dobbiamo fare? Mi pare che alcuni dei nostri partner abbiano la pappa in testa", ha aggiunto, riferendosi agli Usa.



Consiglio europeo preoccupato per la strategia russa - Intanto il Consiglio europeo "esprime preoccupazione per gli attacchi contro l'opposizione siriana ed i civili ed il potenziale di incidenti involontari che potrebbero aggravare ulteriormente la situazione". E' scritto nella bozza di conclusioni del Consiglio europeo sulla Siria e l'impatto sulle migrazioni.