Siria, duplice attentato ad Hama: due morti e 14 feriti

Duplice attentato kamikaze ad Hama, in Siria centrale. Il bilancio sarebbe di 2 morti e 14 feriti. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui i due attentatori si sono fatti saltare in aria nei pressi della locale sede del Baath, il partito che fa capo al presidente Bashar Al Assad.