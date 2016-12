Siria, doppio attentato a Homs

A causa di un doppio attentato compiuto a Homs, in Siria, almeno 14 persone sono morte e 130 sono rimaste ferite. Lo riferisce la tv panaraba Al Jazeera, spiegando che un'autobomba è esplosa e un kamikaze si è fatto saltare in aria. E' successo nel quartiere di Al Zahra, abitato in maggioranza da alawiti. Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), invece, le vittime sarebbero almeno 30.