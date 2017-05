Siria, Dipartimento di Stato Usa: preoccupa coinvolgimento dell'Iran

Gli Usa apprezzano l'accordo annunciato ad Astana da Russia, Turchia e Iran per le zone di de-escalation in certe aree della Siria ma restano "prudenti" e "continuano ad avere alcune preoccupazioni, compreso il coinvolgimento di Teheran come cosiddetto 'garante'". "Le attività dell'Iran in Siria hanno solo contribuito alla violenza, non a fermarla, il sostegno ad Assad ha perpetuato la miseria dei siriani", sostiene il Dipartimento di Stato in una nota.