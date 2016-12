Siria, De Mistura: "Usa e Russia spingano per ripresa negoziati"

L' inviato speciale dell' Onu per la Siria, Staffan de Mistura, ha fatto appello a Stati Uniti e Russia affinché intervengano "al piu' alto livello" per ridare forza ai colloqui per la pace in quel Paese, da tempo in fase di stallo. De Mistura non ha indicato una data precisa per la ripresa dei negoziati, ma, dopo aver riferito per videoconferenza al Consiglio di Sicurezza, ha espresso l'auspicio che possano riprendere a maggio.