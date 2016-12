Siria, De Mistura: "Profondo rammarico per stop colloqui Usa-Mosca"

L'inviato speciale delle Nazioni unite per la Siria, Staffan de Mistura, "si rammarica profondamente" per la sospensione da parte degli Stati Uniti dei colloqui con la Russia su come porre fine alla violenza in Siria. L'Onu, ha spiegato de Mistura, "continuerà a spingere con energia per una soluzione politica".