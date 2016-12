Siria, De Mistura: no passi avanti

Dopo la battuta d'arresto per i negoziati di pace sulla Siria a Ginevra, l'inviato speciale Onu, Staffan de Mistura, spiega la decisione di sospendere i colloqui. Bisogna "mantenere la parola data al popolo siriano sul fatto che questa volta la conferenza deve mostrare benefici concreti per la popolazione - ha detto De Mistura -. Non ho visto nulla di questo, anzi il contrario".