Siria, De Mistura: "In cinque anni di guerra morte 400mila persone"

Sarebbero 400mila i morti in Siria, in cinque anni di conflitto. Lo afferma l'inviato Onu Staffan de Mistura in un'intervista alla tv svizzera, secondo quanto riporta la Bbc online. "Si tratta - aggiunge - di stime molto più alte di quelle fornite dalle Nazioni Unite, che hanno parlato di una forbice compresa tra i 250 e i 300mila morti". "Questa tragedia deve finire", dichiara, precisando di non avere prove certe per le stime illustrate.