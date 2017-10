Siria, de Mistura: "Con ministro russo Shoigu incontro molto utile"

L'inviato Onu per la Siria, Staffan de Mistura, ha definito "molto utile e costruttivo" l'incontro avuto a Mosca con il ministro della Difesa russo, Serghiei Shoigu. "E' stata una opportunità importante e propizia per discutere le prospettive del passaggio dalle zone di de-escalation a una soluzione politica più sostenibile in Siria", ha detto de Mistura.