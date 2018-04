Siria, De Mistura chiede inchiesta indipendente su attacco a Duma

"Molti Stati hanno accusato il governo siriano di essere responsabile" del presunto attacco chimico a Duma, "mentre altri inclusa la Siria hanno respinto le accuse" e questa "è una ragione in più per condurre un'inchiesta indipendente sull'accaduto". Lo ha detto l'inviato speciale dell'Onu, Staffan de Mistura, ribadendo che "le Nazioni Unite non sono nella posizione di verificare le segnalazioni dell'attacco chimico, ma non possono ignorarle".