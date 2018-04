Siria, Daily Telegraph: l'attacco potrebbe iniziare questa notte

L'attacco militare contro il regime siriano di Bashar al Assad potrebbe iniziare nella notte tra giovedì e venerdì. E' quanto riporta il Daily Telegraph, secondo cui la premier britannica Theresa May avrebbe ordinato ai sottomarini di raggiungere la posizione che consenta ai loro missili Tomahawk di colpire la Siria . La premier britannica ha convocato una riunione di governo per avere il via libera all'intervento in Siria.

D'altra parte, il presidente Donald Trump mercoledì ha ammonito la Russia esortandola a "prepararsi" ai missili Usa che pioveranno sulla Siria in risposta al presunto attacco chimico di sabato a Douma, attribuito al regime di Assad.



"Tutte le opzioni restano sul tavolo, la decisione finale non è stata ancora presa", ha però detto la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, dopo i tweet infuocati di Trump. "Il presidente ha diverse opzioni a sua disposizione e molte restano sul tavolo", ha spiegato.



E anche Trump frena: "Mai parlato di tempi certi" - Anche Trump posta un Twitter per precisare di non aver fissato tempi certi per l'attacco: ""Non ho mai detto quando un attacco alla Siria avrebbe avuto luogo. Potrebbe essere molto presto o non così presto! In ogni caso, gli Stati Uniti, sotto la mia amministrazione, hanno fatto un ottimo lavoro per liberare la regione dall'Isis. Dov'è il nostro 'Grazie America?'".



Douma sotto il controllo di Damasco - Intanto, l'esercito del governo siriano ha preso il pieno controllo della città di Douma, prima detenuto dal gruppo Jaysh Al-Islam, e ora l'intera Ghuta orientale è sotto le forze governative. Lo ha annunciato il capo del centro russo per la riconciliazione delle parti in guerra in Siria, Yuri Yevtushenko, che ha dichiarato: "E' un evento storico per la Siria".