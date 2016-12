13:16 - Oltre 15mila tra donne e ragazze sono morte nelle violenze in corso in Siria nei circa tre anni e mezzo di conflitto. Lo riferisce la Rete siriana per i diritti umani, una delle piattaforme che documentano le vittime delle uccisioni avvenute dal 15 marzo 2011, data convenzionale dello scoppio della rivolta popolare anti-regime subito repressa nel sangue e gradualmente trasformatasi in guerra civile.