Siria, continua la distruzione di Palmira: fatto saltare in aria l'arco di trionfo

Khaled Al Homsi, archeologo e attivista dei diritti umani, ha twittato una foto del monumento prima che fosse distrutto dall'Isis, indicando con dei segni rossi le parti dell'arco che non esisterebbero più: la sommità centrale e quella dei due archi laterali.





#Palmyra the Section that was destroyed from the Arc de Triomphe, by #ISIS pic.twitter.com/RDKEui4NYo