Siria, contatti Usa-Francia-Gb per una risposta comune

Dirigenti dell'amministrazione Trump stanno discutendo con quelli di Francia e Gran Bretagna per una possibile risposta militare comune in Siria dopo il presunto attacco chimico a Douma, attribuito dai Paesi occidentali al regime di Damasco. Lo riferisce l'agenzia Associated Presse citando dirigenti americani, secondo i quali gli alleati stanno valutando di dare il via a un'operazione militare entro fine settimana.