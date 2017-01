Siria, Consiglio Onu appoggia tregua promossa da Russia e Turchia

Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha adottato una risoluzione a supporto degli sforzi di Russia e Turchia per porre fine alla violenza in Siria. I quindici membri hanno votato tutti a favore della misura, che sostiene gli sforzi verso nuovi negoziati, previsti a fine gennaio, in Kazakistan. Il cessate il fuoco in Siria è in vigore dalle 24 italiane di giovedì ed è stato accettato sia da Damasco, sia dai ribelli e gruppi dell'opposizione.