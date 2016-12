Siria,colloquio tra Obama e Erdogan

Il presidente americano Barack Obama ha avuto colloqui telefonici con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il premier Ahmet Davutoglu. I leader, come riferisce la Casa Bianca, hanno discusso sulla situazione in Siria e sull'importanza di ampliare gli sforzi congiunti per rafforzare l'opposizione moderata e aumentare la pressione contro l'Isis. Si è parlato anche di una transizione politica in Siria come possibile soluzione per risolvere la crisi.