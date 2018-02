Siria, coalizione Usa bombarda forze pro-Assad: oltre 100 morti

La coalizione a guida Usa impegnata nella lotta all'Isis in Siria ha condotto strike contro forze pro-regime "in risposta ad un attacco non provocato" contro forze alleate del regime, uccidendo oltre 100 combattenti. Lo fa sapere la stessa coalizione. Una fonte Usa ha riferito alla Cnn che gli aggressori hanno attaccato attraversando il fiume Eufrate, con artiglieria e altre armi, mentre le forze Usa hanno risposto con artiglieria e mezzi aerei.