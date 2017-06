Siria, coalizione colpisce forze pro-regime: "Puntavano a minacciare base"

In Siria la coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti ha colpito le forze pro-regime dopo che queste hanno oltrepassato la zona di demarcazione nei pressi di una base. In un comunicato è stato reso noto che "nonostante i precedenti avvertimenti, le forze pro-regime sono entrate in una zone di de-escalation con artiglieria, tank e veicoli armati e più di 60 uomini che puntavano a minacciare la coalizione e i partner di At Tanf".