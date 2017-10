Siria, coalizione a guida Usa colpisce Raqqa: almeno 20 civili morti

E' di almeno 20 uccisi il bilancio di un raid aereo nella Siria settentrionale in una zona controllata dallo Stato islamico. Secondo quanto riferito dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria il raid è stato effettuato da aerei della coalizione anti-Isis, a guida Usa, a est di Raqqa. Secondo l'Osservatorio sale così a 220 civili uccisi il bilancio di 40 giorni di raid aerei della Coalizione nella regione di Raqqa.