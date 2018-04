Siria, Casa Bianca: telefonata tra Donald Trump ed Emmanuel Macron

Il presidente americano Donald Trump ha avuto un colloquio telefonico col suo omologo francese Emmanuel Macron per continuare a coordinarsi sulla risposta "all'atroce uso di armi chimiche in Siria". Lo afferma la Casa Bianca. "Non possiamo lasciare che atrocità" come quella in Siria "si verifichino", aveva detto Trump. All'attacco chimico "risponderemo con forza".