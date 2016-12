Siria, Carter: coinvolgere Mosca

Il coinvolgimento di Russia e Iran è essenziale per risolvere la crisi siriana. Lo ha detto l'ex presidente americano Jimmy Carter, secondo cui Bashar al Assad non porrà mai fine alla guerra civile in Siria accettando condizioni imposte dall'Occidente. Mentre potrebbe farlo se pressato dai suoi principali alleati: Mosca e Teheran, appunto. Sul New York Times, Carter ricorda di aver conosciuto Assad quando era uno studente universitario a Londra.