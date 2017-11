Siria,bozza risoluzione Onu punta a salvare inchiesta armi chimiche

Il Consiglio di sicurezza dell'Onu potrebbe votare un'estensione dell'inchiesta sugli attacchi chimici in Siria per consentire una negoziazione dopo che la Russia ha posto il veto a un rinnovo dell'inchiesta. Il Giappone ha presentato una bozza di risoluzione che dovrebbe dare al Meccanismo investigativo congiunto altri 30 giorni, mentre Usa e Russia lavorano per raggiungere un compromesso sul futuro del comitato.