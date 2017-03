Siria, bombe su una roccaforte dell'Isis: almeno 14 civili uccisi

E' di almeno 14 civili uccisi, tra cui sei minori e 4 donne, il bilancio di un bombardamento aereo nel nord della Siria in una zona controllata dall'Isis. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui il raid è avvenuto su Matab, località a est di Raqqa, roccaforte dell'Isis nel nord della Siria. Il gruppo di attivisti di "Raqqa viene sterminata nel silenzio" (Rbss) sostengono che gli uccisi nel raid aereo sono 18.