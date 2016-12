Siria, bombe su mercato: 49 morti

Almeno 49 civili, tra i quali 6 bambini e 10 donne, sono morti in un bombardamento aereo compiuto dall'aviazione governativa su una piazza del villaggio di Janudiya, nel Nord-Ovest della Siria. A riferirlo è l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui molte delle vittime si erano rifugiate nel villaggio dopo essere fuggite dalla vicina città di Jesr al-Shughour.