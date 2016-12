Siria, bombe dei ribelli su Aleppo: 43 morti

Almeno 43 civili, tra cui undici bambini, sono stati uccisi e altri 200 feriti in una serie di bombardamenti dei ribelli su Aleppo, durante le ultime ore della tregua di tre giorni in occasione di Eid al Fitr, festa con cui si conclude il mese di Ramadan. Lo riporta l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Tra le vittime ci sarebbero anche 10 donne.