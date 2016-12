Siria, blackout in tutto il Paese

In Siria si è registrato un blackout nazionale. Per motivi al momento ignoti la rete elettrica non funziona da ore in tutti i governatorati. Lo riferisce l'agenzia di stampa di Stato Sana, aggiungendo che anche le connessioni Internet sono in parte inattive. Dall'inizio della guerra, nel 2011, si sono registrati numerosi blackout nel Paese, ma è una delle prime volte che la mancanza di corrente riguarda tutte le province.