Siria, bimbo muore di fame a Madaya

Un altro minore è morto per fame e mancanza di medicinali nella città siriana assediata di Madaya, a nordest di Damasco. A denunciarlo sono le Ong. Masaya è accerchiata dalle forze del regime e del gruppo sciita libanese Hezbollah. La Mezzaluna rossa siriana ha evacuato diversi malati dalla cittadina a maggioranza sciita e occupata dal Fronte al-Nusra, ramo di Al Qaeda. Una speranza è riposta nell'accordo per il cessate il fuoco ora in vigore.