Siria, Berlino: "Ora nuovi sforzi per una soluzione pacifica"

Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Mass, auspica che gli attacchi degli Usa in Siria portino a un nuovo sforzo per trovare una soluzione pacifica al conflitto, aprendo una "finestra per il dialogo". In un'intervista alla tv pubblica Ard, Mass ha detto che i raid degli alleati contro le forze di Assad "dovrebbero far capire a tutti che non abbiamo solo l'opportunità, ma anche la necessità di riprendere il processo politico".