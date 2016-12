Siria, battaglia contro jihadisti: uccisi 13 soldati iraniani

E' di 13 soldati iraniani uccisi e 21 feriti, alcuni dei quali in modo grave, il bilancio dello scontro tra i militari di Teheran e gli jihadisti avvenuto in Siria. Lo riportano i media iraniani. Si tratta della perdita di vite umane più grave, in un singolo episodio, per le forze della Repubblica islamica che combattono a fianco dell'esercito regolare di Assad. In tutto sarebbero circa 150mila i "volontari" iraniani impegnati in Siria.