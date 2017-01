Siria, Bashar al-Assad: "Siamo sulla strada della vittoria"

Dopo la riconquista di Aleppo, "siamo sulla strada per la vittoria": è quanto ha detto il presidente siriano Bashar al-Assad, in un'intervista concessa ai media francesi. "Non consideriamo la riconquista di Aleppo una vittoria, perché la vittoria arriverà una volta eliminati tutti i terroristi - ha detto Assad a radio RTL e alla televisione France Info - ma è un momento critico di questa guerra perché siamo sulla strada della vittoria".