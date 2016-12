Siria, Ban Ki-moon: "Attaccare gli ospedali è crimine di guerra"

"Gli attacchi intenzionali contro gli ospedali sono un crimine di guerra". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, proprio mentre da Aleppo, in Siria, giunge la notizia di un nuovo bombardamento contro una struttura sanitaria. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha intanto adottato una risoluzione sull'assistenza medica in guerra in cui si ribadisce che le unità medico-sanitarie devono essere rispettate e protette.