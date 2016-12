Siria, Ban attacca Consiglio Onu

"Quattro anni di paralisi diplomatica del Consiglio di Sicurezza hanno fatto sì che la crisi siriana sia andata fuori controllo". E' il duro attacco che il segretario generale Ban Ki-moon ha lanciato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. "Cinque Paesi in particolare ne sono responsabili: Russia, Usa, Arabia Saudita, Iran e Turchia". E in merito alla crisi migranti ha detto: "Nel 21esimo secolo non possiamo costruire muri e steccati".