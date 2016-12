Siria, bambina ferita in un raid piange e invoca il papà: il video diventa virale

Una bambina siriana ferita in un raid aereo piange disperata e invoca "baba", cioè il papà: è il drammatico contenuto di un video divenuto virale in poche ore. La piccola Ayah, 8 anni, era assieme al genitore quando è stata colpita la loro casa nel villaggio di Talbiseh, appena a nord di Homs. L'immagine della bimba con un rivolo di sangue che le scorre sul viso potrebbe diventare il nuovo simbolo dell'orrore del conflitto in Siria.