Siria, autobomba esplode a nord di Aleppo: almeno 25 morti

Almeno 25 persone sono rimaste uccise in un attentato con un'autobomba nel nord della Siria, ad Azaz, non lontano da confine con la Turchia, secondo quanto riferiscono fonti locali. La maggior parte dei morti sono miliziani delle opposizioni. L'Osservatorio nazionale per i diritti umani parla di "decine tra morti e feriti" nell'esplosione, che ha devastato il quartier generale di una milizia locale.