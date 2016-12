Siria, attivisti: oltre 270 civili uccisi ad Aleppo da fine luglio

Almeno 270 civili, tra cui un centinaio tra donne e bambini, sono rimasti uccisi dal 31 luglio a oggi nella città di Aleppo e nella provincia in seguito agli scontri nel nord della Siria. Lo fa sapere l'Osservatorio siriano per i diritti umani, precisando che 209 persone sono morte sotto i raid di aerei, elicotteri, missili nei quartieri della città. Novanta le vittime nelle aree controllate dai ribelli, 117 in quelle dei lealisti, 67 nelle zone rurali.