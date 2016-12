Siria, attivisti: l'Isis riconquista Palmira dopo le bombe russe

Nella notte erano stati costretti a ritirarsi dai bombardamenti dell'aviazione russa, ma poi gli uomini dell'Isis sono riusciti a riprendere il controllo di Palmira, la città siriana che in primavera era stata liberata dalle forze di Damasco. A riferirlo è l'Osservatorio nazionale per i diritti umani, come anche l'agenzia Aamaq dell'Isis, mentre quella governativa Sana parla di "intensi combattimenti in corso nella città".