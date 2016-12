Siria, attivisti accusano di nuovo Assad: bombe al cloro su Aleppo

Arrivano nuove accuse contro il regime di Assad, per aver utilizzato il gas cloro in un bombardamento con barili-bomba sganciati da alcuni elicotteri. Le segnalazioni arrivano da attivisti dell'opposizione siriani e da operatori dei servizi di soccorso nell'area di Aleppo controllata dai ribelli, come riferisce Al Jazeera. La tv, parlando di un morto e decine di intossicati, ha mostrato immagini in cui si vedono bambini mentre vengono assistiti.