Siria, attivisti: accordo per evacuare centinaia di civili da Douma

Il regime siriano ha stretto un accordo con i ribelli per evacuare centinaia di civili da Douma, in quello che era il loro baluardo nella Ghouta. Lo rivela l'Osservatorio siriano per i diritti umani. "E' stato raggiunto un accordo parziale per l'evacuazione di centinaia di civili che vogliano partire per Idlib", la provincia controllata dai ribelli nella Siria nordoccidentale, ha riferito il capo dell'Osservatorio siriano per i diritti umani.