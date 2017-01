Siria, attacco Isis: esplosioni nel maggiore sito di gas del Paese

Le fonti citate dalla tv filo-iraniana confermano che le immagini diffuse da Aamaq riguardano il sito di Hayyan. Ma non possono confermare se il pozzo di gas naturale, che prima del 2011 arrivava a produrre al giorno più di tre milioni di metri cubi di gas, sia stato effettivamente distrutto.



Guerra all'Isis, militari Usa in azione - Intanto membri delle forze speciali statunitensi sono entrati in azione nella notte contro l'Isis nel nord-est della Siria a sostegno delle forze curde impegnate nella conquista della città di Tabqa, a ovest di Raqqa, roccaforte dello Stato islamico in Siria. Lo riferisce la tv panaraba filo-iraniana al Mayadin, precisando che i militari americani si sono calati a terra nel distretto di Kubr da quattro elicotteri militari Apache.



I combattimenti, affermano le non meglio precisate fonti, sono durati per ore e nello scontro sono stati uccisi "numerosi miliziani" dell'Isis e alcuni "alti responsabili" dell'organizzazione sono stati fatti prigionieri. Non è possibile verificare in maniera indipendente le notizie.