Siria, attacco aereo israeliano contro un centro di ricerca a Masyaf

L'aviazione israeliana ha colpito un centro di ricerca situato a Masyaf, nella provincia di Hama, nel nord-ovest della Siria. Lo sostiene l'agenzia di stampa siriana Sana che riferisce di danni materiali. In Israele non c'è finora alcun commento su questa operazione. Oggi tuttavia il premier Benyamin Netanyahu aveva avvertito che Israele continuerà ad agire per impedire all'Iran di stabilirsi militarmente in Siria.