Siria, Assad: "Riprenderemo tutti territori ai terroristi"

Citato dall'agenzia ufficiale Sana, Assad ha affermato che la sua visita "è un messaggio a chi dall'estero ha complottato per far cadere la Siria e il suo modello di convivenza".



Usa e Russia potrebbero approvare raid di Assad su gruppi legati ad Al Qaeda- Gli Stati Uniti e la Russia potrebbero approvare raid aerei da parte del regime di Bashar Al Assad. Lo ha detto il segretario di Stato americano, John Kerry, spiegando che l'ipotesi di un ok di Washington e Mosca sarebbe limitata a bombardamenti dell'aviazione di Damasco sui gruppi legati ad Al Qaeda.



Annunciato l'inizio della tregua - Le forze armate siriane hanno annunciato l'inizio della sospensione delle loro attività militari in Siria a partire dalle 19 di oggi (le 18 in Italia) "per la durata di 7 giorni" fino alle 23:59 del 18 settembre prossimo. E si riservano "il diritto di rispondere in maniera decisa contro qualsiasi gruppo armato che violi la tregua". Lo riferisce l'agenzia ufficiale siriana Sana con una scritta "urgente" sul suo sito Internet. L'esercito russo ha detto che controllerà il regime di cessate il fuoco in Siria con tutti i mezzi disponibili, tra cui veicoli aerei senza equipaggio.